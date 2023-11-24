Президент Египта призвал признать палестинское государство и принять его в ООН

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в пятницу призвал международное сообщество признать палестинское государство и принять его в ООН, сообщает египетская газета "Аль-Ахрам".

"Необходим другой подход, который включает признание палестинского государства международным сообществом и его вступление в ООН", - сказал ас-Сиси на пресс-конференции с премьерами Испании и Бельгии Педро Санчесом и Александром Де Кроо в Каире.

Единственным возможным решением палестинского вопроса он назвал сосуществование палестинского государства - со столицей Иерусалимом - вместе с Израилем.

Ас-Сиси также выразил готовность признать демилитаризованное палестинское государство, потенциально с присутствием международных сил, например, сил НАТО, ООН, американских или арабских сил для гарантий безопасности как палестинского, так и израильского государств.

Комментируя позицию Египта по вопросу перемещения палестинцев из сектора Газа, ас-Сиси заявил: "Мы не допустим перемещения палестинцев из сектора Газа".

Президент Египта, чья страна выступила посредником в прекращении огня в секторе Газа вместе с Катаром и США, выразил надежду на продление перемирия.

Ас-Сиси добавил, что Каир предоставил 70% гуманитарной помощи, поступающей в анклав. Он также заявил о приверженности Египта непрерывной работе КПП "Рафах" для доставки гуманитарной помощи.

Со своей стороны, Санчес заявил, что необходимо достичь постоянного перемирия в Газе и обеспечить непрерывные поставки гумпомощи в анклав. Де Кроо также подчеркнул важность достижения постоянного перемирия в секторе Газа. Он поблагодарил Египет за эвакуацию более 100 бельгийцев из сектора Газа.