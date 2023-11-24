Alibaba поменяет структуру управления облачным бизнесом и его стратегию

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba вносит изменения в структуру управления своим облачным бизнесом и его стратегию. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на информированный источник.

В частности, компания планирует уделять повышенное внимание трем направлениям этого бизнеса – публичному "облаку" (решениям, где удаленные вычислительные мощности распределяются на большое число клиентов), гибридному "облаку" (сочетающему черты публичного "облака" и частного – где удаленные мощности используются одним клиентом изолированно) и облачной инфраструктуре.

Alibaba также вводит должности руководителей этих бизнес-единиц. Так, сегмент публичного "облака" возглавит Лю Вэйгуан, гибридного "облака"– Ли Цзинь, облачной инфраструктуры – Цзян Цзянвэй. Все они давно работают в Alibaba.

Лю Вэйгуан и Ли Цзинь будут подчиняться напрямую главе компании Эдди У, а Цзян Цзянвэй – главному техническому директору облачного подразделения Чжоу Цзинжэню.

Вместе с тем Alibaba сосредоточится на решениях для искусственного интеллекта (ИИ) в "облаке", отмечает CNBC.

На прошлой неделе компания заявила, что недавнее расширение ограничений на экспорт современных компьютерных чипов из США в Китай может оказать существенное негативное влияние на способность облачного сегмента продавать продукты и услуги и исполнять условия существующих контрактов, предупредила компания.

Учитывая эти обстоятельства, Alibaba решила отказаться от полного выделения облачного бизнеса.

Американские депозитарные расписки (ADR) на акции Alibaba дешевеют на 0,2% в начале торгов в пятницу.