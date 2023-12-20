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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:55

CEO Alibaba также возглавит подразделение e-commerce компании

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор Alibaba Эдди У также возглавит подразделение электронной торговли компании в рамках очередной перестановки в руководстве китайского интернет-гиганта в рамках дальнейшей консолидации бизнеса.

Компания сообщила в среду, что совет директоров утвердил назначение У на должность главного исполнительного директора Taobao и Tmall Group (подразделение e-commerce на внутреннем рынке), решение вступает в силу немедленно. Он сменит Труди Дай.

В сентябре У сменил Дэниэла Чжана на посту CEO Alibaba, а затем возглавил "облачное" подразделение Cloud Intelligence Group. Таким образом, он будет руководить не только компанией в целом, но и двумя основными направлениями бизнеса, отмечает MarketWatch.

Alibaba сообщила также, что создаст новую компанию, которая сосредоточится на управлении непрофильными активами компании в рамках своих усилий по "улучшению рентабельности капитала и повышению акционерной стоимости".

С начала 2023 года капитализация Alibaba опустилась на 15,9%, в то время как фондовый индекс Hang Seng потерял 16,2%.

Alibaba Taobao Tmall Group Эдди У
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