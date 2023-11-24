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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:41

Северная Македония ненадолго отменит запрет на полеты из России на случай визита Лаврова

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Северная Македония разрешит самолетам из России прибывать в страну в течение трех дней на случай визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова на встречу глав МИД ОБСЕ, сообщает АР.

В правительстве страны заявили, что запрет на такие перелеты будет отменен на период с 29 ноября по 1 декабря, именно в эти даты в Скопье будет проходить встреча. Если Лавров примет приглашение, то МИД и Минобороны Северной Македонии должны будут выдать дополнительные разрешения на его визит.

Большая часть европейских стран, в том числе Северная Македония, ввели запрет на полеты из России после начала 24 февраля 2022 года.

ОБСЕ МИД Минобороны Северная Македония Скопье Сергей Лавров
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