Болгария обещает пропустить самолет с Лавровым для пролета на заседание в Скопье

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Болгария обещала Северной Македонии временно открыть свое воздушное пространство для пролета самолета российской делегации на заседание глав МИД стран ОБСЕ, который пройдет 30 ноября - 1 декабря в Скопье, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас нас вроде бы (Северная) Македония пригласила на СМИД ОБСЕ, и страна Болгария вроде бы обещала Македонии распахнуть свое воздушное пространство. Если это получится, мы там окажемся", - сказал он в ходе форума "Примаковские чтения".

"Посмотрим, как они будут общаться. Есть уже несколько просьб о встрече на случай, если мы там будем работать. В том числе от западных представителей. Конечно, мы со всеми встретимся", - добавил Лавров.

Ранее стало известно, что Северная Македония разрешит самолетам из России прибывать в страну в течение трех дней на случай визита Сергея Лаврова на встречу глав МИД ОБСЕ.

Большая часть европейских стран, в том числе Северная Македония, ввели запрет на полеты из России после 24 февраля 2022 года.