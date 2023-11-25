Самолет МЧС России доставил в Москву 105 эвакуированных из Газы россиян и членов их семей

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Самолет МЧС России с эвакуированными из сектора Газа россиянами и их семьями приземлился в московском аэропорту Домодедово, сообщает телеграм-канал МЧС РФ.

"На борту - 105 россиян и членов их семей, включая 55 детей, эвакуированных из Газы. Оказание помощи соотечественникам продолжается совместно с МИД России и представителями МОГО", - говорится в сообщении.

Всего в Россию уже доставлено более 760 человек, из них свыше 360 детей, отметили в МЧС.