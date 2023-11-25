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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:06

Что случилось этой ночью: суббота, 25 ноября

Бывший премьер РФ - иноагент, перемирие в Палестине, новая группа эвакуированных из Газы россиян доставлена в Москву

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов объявлен иноагентом. Список иноагентов также пополнили журналисты Идрис Юсупов и Илья Давлятчин, историк Илья Венявкин, а, кроме того, ООО "Люди".

- Байден призвал активнее работать над созданием палестинского государства. Кроме того, он считает реальным продлить перемирие в секторе Газа.

- Самолет МЧС России доставил в Москву 105 эвакуированных из Газы россиян и членов их семей. Всего в РФ уже доставлено более 760 человек, из них свыше 360 детей.

- Среди освобожденных заложников ХАМАС оказалось четыре гражданина ФРГ. Глава МИД республики выразила благодарность Катару, Египту и Международному Комитету Красного Креста за помощь в переговорах и освобождении.

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