Самолет МЧС России доставит еще 15 тонн гумпомощи населению Газы

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Самолет Ил-76 МЧС России с 15 тоннами гуманитарной помощи для населения сектора Газа вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Египет, сообщает телеграм-канал министерства в субботу.

"На борту Ил-76 чрезвычайного ведомства - 15 тонн груза: продукты, включая детское питание; средства личной гигиены; постельное белье; пледы и спальные мешки. Гумпомощь собрана по инициативе Правительства Республики Татарстан", - говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что самолет вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в аэропорт Эль-Ариш. "В Египте гумпомощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые направят ее жителям Газы", - сообщили в МЧС.