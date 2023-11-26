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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Министр обороны США высказался за наращивание поставок гумпомощи в Газу

Министр обороны США высказался за наращивание поставок гумпомощи в Газу
Фото: Celal Gunes/Anadolu via Getty Images

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин в телефонной беседе с израильским коллегой Йоавом Галантом приветствовал начавшийся процесс обмена Израиля и ХАМАС заложниками и заключенными, а также заявил о необходимости наращивания поставок в сектор Газа гуманитарной помощи, сообщил Пентагон.

"Остин поделился своим мнением о том, что гуманитарная помощь должна увеличиться", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

Шеф Пентагона отметил, что также по всему анклаву должны быть выделены безопасные районы, где гражданское население может получить помощь. Это требует "урегулирования конфликтов с Организацией Объединенных Наций и связи с правительствами и международными организациями, координирующими доставку помощи", добавил он.

Вместе с тем, американский министр "подчеркнул непоколебимую поддержку права Израиля защищать себя от терроризма и получил обновленную информацию об оперативной паузе Армии обороны Израиля в Газе на время освобождения заложников".

Кроме того, Остин подтвердил заинтересованность Соединенных Штатов в предотвращении распространения конфликта в Газе на Ливан. Он "осудил продолжающиеся трансграничные нападения из Ливана на Израиль" и выразил поддержку безопасному возвращению израильских гражданских лиц в свои дома на севере страны.

Глава американского Минобороны также представил Галанту "обновленную информацию об усилиях США по защите своих сил и интересов на Ближнем Востоке".

Как сообщалось, ХАМАС в ночь на воскресенье освободил 17 человек: 13 израильтян и четырех граждан других стран. Ранее поступали сведения о намерении ХАМАС передать Израилю 20 заложников.

Израильские власти со своей стороны освободили 39 палестинских заключенных.

Накануне первая группа израильских заложников из 13 человек была передана Израилю. Кроме того, были освобождены 10 граждан Таиланда и один гражданин Филиппин.

Хроника 07 октября – 26 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ллойд Остин США ХАМАС Йоав Галант
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