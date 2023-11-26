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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

В Сьерра-Леоне введен комендантский час после нападения на склад оружия в столице

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Группа неизвестных совершила нападение на склад оружия в столице Сьерра-Леоне Фритауне, в стране введен комендантский час, сообщает министерство информации.

"В воскресенье утром несколько неизвестных попытались прорваться на склад оружия, расположенный в казармах Уилберфорс (расположены в предместье Фритауна - ИФ). Им дан отпор. Ситуация находится под контролем властей и спецслужб страны", - говорится в его сообщении, размещенном в соцсети Х.

"Для того, чтобы дать спецслужбам возможность поимки подозреваемых, по всей стране введен комендантский час, - отмечается в документе. - Гражданам страны строго рекомендуется оставаться внутри домов".

Как подчеркивается в сообщении, "гражданам страны предлагается следить за развитием ситуации по каналам министерства информации".

Сьерра-Леоне Фритаун
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