В Сьерра-Леоне введен комендантский час после нападения на склад оружия в столице

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Группа неизвестных совершила нападение на склад оружия в столице Сьерра-Леоне Фритауне, в стране введен комендантский час, сообщает министерство информации.

"В воскресенье утром несколько неизвестных попытались прорваться на склад оружия, расположенный в казармах Уилберфорс (расположены в предместье Фритауна - ИФ). Им дан отпор. Ситуация находится под контролем властей и спецслужб страны", - говорится в его сообщении, размещенном в соцсети Х.

"Для того, чтобы дать спецслужбам возможность поимки подозреваемых, по всей стране введен комендантский час, - отмечается в документе. - Гражданам страны строго рекомендуется оставаться внутри домов".

Как подчеркивается в сообщении, "гражданам страны предлагается следить за развитием ситуации по каналам министерства информации".