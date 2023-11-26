Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Напавшие на склад оружия в столице Сьерра-Леоне освободили заключенных из тюремы

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Группа неизвестных, совершившая в воскресенье нападение на склад оружия в столице Сьерра-Леоне Фритауне, затем атаковала одну из столичных тюрем и освободила заключенных, сообщаю британские СМИ.

"Заключенных освободили", - подтвердил представитель пенитенциарного учреждения.

Ранее сообщалось, что в ответ на чрезвычайную ситуацию власти Сьерра-Леоне ввели в стране комендантский час и строго рекомендовали местным жителям не покидать дома.

По утверждениям министерства информации Сьерра-Леоне, ситуация находится под контролем властей и спецслужб страны, однако собеседники Би-би-си во Фритауне сообщают, что беспорядки в городе продолжаются.

Сьерра-Леоне Фритаун
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шойгу заявил о создании объединенной системы ПВО со странами ОДКБ

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

Министр обороны США высказался за наращивание поставок гумпомощи в Газу

Министр обороны США высказался за наращивание поставок гумпомощи в Газу
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль освободил 39 палестинских заключенных в рамках соглашения с ХАМАС

Обострение палестино-израильского конфликта

Освобожденные ХАМАС заложники прибыли в Израиль

Обострение палестино-израильского конфликта

В ХАМАС заявили, что освободили 20 заложников

В ХАМАС заявили, что освободили 20 заложников

Заболевший гриппом папа римский прошел обследование в клинике

Заболевший гриппом папа римский прошел обследование в клинике

Большинство находившихся в Газе граждан РФ эвакуированы

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль заявил о перехвате запущенной из Ливана "воздушной цели"

Израиль заявил о перехвате запущенной из Ливана "воздушной цели"

В Финляндии заявили, что не намерены вести переговоры с РФ по ситуации на границе

В Финляндии заявили, что не намерены вести переговоры с РФ по ситуации на границе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });