Напавшие на склад оружия в столице Сьерра-Леоне освободили заключенных из тюремы

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Группа неизвестных, совершившая в воскресенье нападение на склад оружия в столице Сьерра-Леоне Фритауне, затем атаковала одну из столичных тюрем и освободила заключенных, сообщаю британские СМИ.

"Заключенных освободили", - подтвердил представитель пенитенциарного учреждения.

Ранее сообщалось, что в ответ на чрезвычайную ситуацию власти Сьерра-Леоне ввели в стране комендантский час и строго рекомендовали местным жителям не покидать дома.

По утверждениям министерства информации Сьерра-Леоне, ситуация находится под контролем властей и спецслужб страны, однако собеседники Би-би-си во Фритауне сообщают, что беспорядки в городе продолжаются.