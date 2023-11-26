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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Военные 18 стран примут участие в учениях НАТО в норвежском Ставангере

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Еврокорпус начнет выполнять функции командования Объединенной оперативной группой повышенной готовности НАТО в 2024 году, сообщил в воскресенье агентству PAP командующий тактическим объединением вооруженных сил государств ЕС генерал Ярослав Громадзиньский.

Как заявил Громадзиньский агентству, Еврокорпус во вторник приступит к учениям в Норвегии в рамках антикризисных операций НАТО вместе с военными из 18 стран. "Целью учений STEADFAST JACKAL 2023 является проверка способности Еврокорпуса планировать и проводить совместные операции кризисного реагирования против гибридных противников, противостоящих НАТО, в основном на суше, в киберпространстве и в воздухе", - сообщил командующий Еврокорпусом.

Он уточнил, что речь идет "об операциях вне задействования 5-й статьи НАТО".

В учениях, которые пройдут в Объединенном боевом центре (Joint Warfare Centre) в норвежском Ставангере, примут участие более 1,1 тыс. солдат. В качестве наблюдателей, добавил Громадзиньский, заявлены представители Грузии и Иордании.

"По завершении сложного процесса оценки согласно стандартам НАТО Еврокорпус получит мандат на выполнение функций командования Объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) в 2024 году", - сообщает агентство.

Европейский корпус (Еврокорпус, Eurocorps) - тактическое объединение вооруженных сил государств Европейского союза, созданное в 1993 году. Состоит из шести базовых государств - Германии, Франции, Испании, Бельгии, Люксембурга и, с начала 2022 года, - Польши. Штаб Еврокорпуса в Страсбурге отвечает за отправку союзных войск для участия в кризисных, гуманитарных, спасательных и миротворческих операциях под эгидой ЕС и НАТО. Командование Еврокорпусом осуществляется на ротационной основе, с июня 2023 года перешло к польскому генералу Ярославу Громадзиньскому, ранее отвечавшему за создание 18-й механизированной "Железной" дивизии Войска Польского.

НАТО Еврокорпус
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