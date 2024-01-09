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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Телеканал сообщил о переброске польских войск к границе Белоруссии для учений

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Польша начала переброску войск и военной техники к границам Белоруссии в рамках подготовки к масштабным учениям НАТО, сообщил гостелеканал "Беларусь 1".

"Несмотря на то, что подготовку к любым подобным маневрам обычно стараются скрыть от лишних глаз, обеспечить полную секретность польским властям не удалось. Местные жители массово выкладывают в сеть видео, на которых запечатлена переброска солдат, а также танков и другой военной техники автомобильным и железнодорожным транспортом", - подчеркнул телеканал.

В Польше планируются масштабные учения с участием войск НАТО Dragon-24. Активная фаза учений намечена на 25 февраля - 14 марта 2024 года. Как сообщал Генштаб Войска Польского, "в них примут участие около 20 тысяч солдат: 15 тысяч солдат Войска Польского и 5 тысяч солдат из отдельных стран НАТО, в первую очередь США и Великобритании".

Dragon НАТО Белоруссия Польша
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