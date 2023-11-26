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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

В Кишиневе из-за снегопада отменены занятия в школах в понедельник

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В связи с неблагоприятными погодными условиями в школах Кишинева в понедельник отменены занятия, сообщила пресс-служба мэрии столицы Молдавии.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям Кишинева приняла решение отменить занятия в понедельник учебных заведениях столицы. Это связано с погодными условиями - снегопадом и шквалистым ветром", - следует из сообщения.

Отмечается, что каждое учебное заведение должно будет решить самостоятельно, каким образом будут восполнены занятия.

При этом, детские сады продолжат работать в обычном режиме.

Кроме того, Минобразования Молдавии рекомендовало местным органам власти на понедельник, в зависимости от ситуации на местах, отменять занятия или проводить их в режиме онлайн.

Ранее власти Приднестровья приняли решение о том, что в понедельник занятия во всех учебных заведениях проводятся в режиме онлайн. В регионе приостановлено движение автомобилей на всех трассах.

Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии также сообщило, что многие трассы заблокированы, в том числе дорога республиканского значения Кишинев -Бендеры.

В международном аэропорту Кишинева отменены или задерживаются множество авиарейсов. В частности, в воскресенье были отменены четыре рейса в/из Турции, а также рейсы на Дубай, Лондон, Вену, Берлин, Болонью, Тель-Афив и Брюссель.

Молдавия Кишинев
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