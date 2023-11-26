Движение автотранспорта приостановлено в Приднестровье из-за сильного снегопада

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Из-за сильного снегопада в Приднестровье полностью приостановлено движение автомобилей на всех трассах, сообщило в воскресенье МВД непризнанной Приднестровской республики.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями принято решение приостановить движение автотранспорта на дорогах в целях обеспечения безопасности. Мы рекомендуем всем жителями региона оставаться дома, водителям - воздержаться от поездок. В связи с погодными условиями, осадками и сильным ветром выходить на улицу, выезжать на машине - опасно. На дорогах - сильные снежные заносы", - говорится в сообщении.

Кроме того, власти приняли решение о том, что в понедельник занятия во всех учебных заведениях будут проводиться в режиме онлайн.

Вместе с тем пресс-служба правительства Молдавии сообщает, что сложная ситуация наблюдается на юге и в центральной части республики. Из-за сильного снегопада в стране прекращено движение автомобилей по некоторым трассам.

Пресс-служба отмечает, что "подведомственные правительству учреждения принимают необходимые меры для смягчения воздействия экстремальных погодных условий".

Кроме того, частично остались без электроэнергии 165 населенных пунктов в 15 районах, Кишиневе и Гагаузской автономии.

В Кишиневском международном аэропорту вся снегоуборочная и очистительная техника работает непрерывно, обеспечивая поддержание взлетно-посадочной полосы.

На таможенных постах, расположенных на молдавско-румынской границе, ограничен проезд грузовых автомобилей. Румыния временно запретила движение грузовых автомобилей из-за снегопада, в том числе перекрыла некоторые дороги общего пользования.

Минобразования Молдавии рекомендовало местным органам власти на понедельник, в зависимости от ситуации на местах, отменять занятия или проводить их в режиме онлайн.

Сильный снегопад со шквалистым ветром начался в Молдавии минувшей ночью. Он продолжается до сих пор.

Согласно прогнозу метеорологов, к полуночи снегопад прекратится, в понедельник будет плюсовая температура, погода стабилизируется.