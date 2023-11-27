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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Сенат США может проголосовать по вопросу о помощи Украине и Израилю 4 декабря

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер заявил, что планирует провести голосование по вопросу финансирования помощи Украине и Израилю 4 декабря, сообщает Politico.

В письме членам Демократической партии Шумер написал, что планирует "вынести на голосование выдвинутый президентом пакет дополнительной помощи по нацбезопасности 4 декабря", говорится в публикации.

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В октябре президент Джо Байден запросил у конгресса США $106 млрд на дополнительную помощь Украине, Израилю, а также укрепление безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и на границе с Мексикой.

"Эти приоритеты в области национальной безопасности связаны друг с другом и требуют от конгресса двухпартийных действий", - подчеркнул Шумер в письме.

Как отмечает Politico, это заявление лидера сенаторов-демократов может оказать давление на республиканцев, которые в рамках любого законопроекта о дополнительных расходах добиваются изменений в политике безопасности на границах, в частности в области предоставления убежища и условно-досрочного освобождения.

Шумер заявил, что его фракция "готова работать над здравомыслящими решениями для решения проблемы иммиграции", но предупредил, что, если Республиканская партия займет слишком жесткую позицию, это может поставить под угрозу весь законопроект о дополнительной помощи.

Издание отмечает, что в сенате "почти наверняка есть 60 голосов за то, чтобы направить Украине еще десятки миллиардов, но республиканцы предупредили, что не сделают этого без соглашения о границе, поскольку считают, что спикер палаты представителей Майк Джонсон не примет законопроект, в котором отсутствуют положения о безопасности границ".

Этой осенью Конгресс дважды принимал законопроекты о расходах, которые не включают помощь Украине, "и в новом году ситуация будет только ужесточаться", напоминает Politico/

сенат США Украина Израиль
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