КНДР восстанавливает посты охраны в демилитаризованной зоне

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Северная Корея направила солдат и технику в демилитаризованную зону для восстановления постов охраны, ликвидированных в соответствии с межкорейским военным соглашением 2018 года, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

Военные чиновники заявили, что с 24 ноября на снимках, сделанных камерами и тепловизионно-оптическими устройствами, установленными в демилитаризованной зоне, были замечены вооруженные северокорейские солдаты, восстанавливающие ликвидированные посты охраны в нескольких местах.

"В настоящее время ведутся восстановительные работы только на нескольких постах охраны, но (Северная Корея - ИФ), как ожидается, восстановит их все, поскольку они являются важными объектами для наблюдения", - сообщил журналистам высокопоставленный военный чиновник.

По его словам, Сеул внимательно следит за действиями Севера.

Отмечается, что возросшая активность Пхеньяна в приграничных районах была замечена после того, как в минувший четверг КНДР пообещала восстановить все военные меры, приостановленные в соответствии со сделкой 2018 года.

Агентство напоминает, что в 2018 году КНДР и Республика Корея устранили 10 постов охраны из 11 в демилитаризованной зоне в рамках межкорейского соглашения о снижении напряженности и предотвращении случайных столкновений. Тогда и Сеул, и Пхеньян оставили по одному посту охраны, имеющему историческую или иную ценность.