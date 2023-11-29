Южная Корея восстановит пост охраны в демилитаризованной зоне

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Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Южнокорейские военные рассматривают возможность восстановления поста охраны в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, сообщает "Ренхап" со ссылкой на источники.

По их словам, один из первых постов охраны, созданных после Корейской войны 1950-53 годов, может быть восстановлен в рамках ответных мер Южной Кореи. Ранее КНДР восстановила свои пункты охраны вдоль общей границы.

"По сравнению с 10 другими разрушенными постами охраны, пост в Косоне относительно легко восстановить, поскольку объект все еще остается нетронутым. Более того, объект расположен в стратегически важном регионе", - заявил агентству военный чиновник.

Согласно источникам, южнокорейская сторона также готовит оборудование для временных постов наблюдения и оружие в ответ на передислокацию Северной Кореей военных и вооружения в демилитаризованную зону.

Ранее сообщалось, что Пхеньян направил солдат и технику в демилитаризованную зону в стремлении восстановить посты охраны, которые были ликвидированы в соответствии с межкорейским военным соглашением 2018 года.

В 2018 году КНДР и Республика Корея устранили по 10 постов охраны из 11 в демилитаризованной зоне в рамках межкорейского соглашения о снижении напряженности и предотвращении случайных столкновений. Тогда и Сеул и Пхеньян оставили по одному посту охраны, имеющему историческую или иную ценность.