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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

У заболевшего папы римского не обнаружили пневмонии

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Проходящий курс лечения в Ватикане папа римский Франциск принимает антибиотики внутривенно, при этом жара или пневмонии у него нет, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя Ватикана Маттео Бруни.

"Состояние папы хорошее, у него нет температуры, и респираторная ситуация заметно улучшается", - сказал Бруни. Он отметил, что воспаление привело к дыхательным проблемам, но они не являются серьезными.

Также компьютерная томография показала, что пневмонии у понтифика нет.

Несмотря на общее улучшение состояния, папа перенесет несколько мероприятий, назначенных на ближайшие дни, чтобы сфокусироваться на лечении.

Франциск в субботу прошел обследование здоровья на фоне гриппа. В следующем месяце понтифику исполнится 87 лет. Ранее он перенес несколько операций.

Ватикан папа римский папа римский Франциск
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