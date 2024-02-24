В Ватикане сообщили, что папа римский заболел

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск заболел простудой, поэтому был вынужден отменить намеченные на субботу мероприятия, сообщает Associated Press. В частности у Франциска были запланированы встречи со священнослужителями в Риме.

Других подробностей не приводится. Отмечается лишь, что позднее будет отдельно сообщено, состоится ли традиционная воскресная молитва 87-летнего папы римского.

В последние годы у понтифика несколько раз возникали проблемы со здоровьем. В ноябре он отменил международный визит из-за проблем с дыханием.