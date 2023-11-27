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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Столтенберг отверг утверждение, что НАТО не поставляло Украине современное оружие

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Союзники по НАТО передавали Украине вполне современные виды вооружений, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Украине передавали очень современное оружие, в частности, крылатые ракеты", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе в ответ на просьбы прокомментировать утверждение о том, что Киеву требуются поставки более современного оружия для успехов в боевых действиях.

Столтенберг подчеркнул, что страны НАТО готовы продолжать передавать оружие Киеву.

Говоря о том, почему подобные поставки оружия в последние месяцы не позволили Украине переломить ход боевых действий, он отметил, что "не стоит недооценивать Россию" и возможности ее ВПК.

Кроме того, рассуждая о современном вооружении, генсек Североатлантического альянса пояснил, что зачастую для его эффективного использования недостаточно просто передать его вооруженным силам той или иной страны: еще требуется, чтобы это оружие было совместимо с другим имеющимся в распоряжении военных вооружением.

Йенс Столтенберг НАТО Украина
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