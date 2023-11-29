Блинкен не видит признаков усталости в НАТО от поддержки Украины

Встреча глав МИД стран НАТО в Брюсселе Фото: АР/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - США и их партнеры по Североатлантическому альянсу выражают готовность продолжать поддержку Украины, усталости от оказания такой помощи у них нет, заявил в среду госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

"Некоторые задавались вопросом, следует ли США и их партнерам в НАТО продолжать поддерживать Украину. Но ответ сегодня в НАТО четкий и непоколебимый: мы должны и будем поддерживать Украину", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, комментируя контакты с коллегами на встрече глав МИД Североатлантического альянса.

"Я не заметил никаких признаков усталости (от поддержки Украины - ИФ), никаких признаков желания дать задний ход", - добавил он.