В ЕС считают, что поездка Лаврова на встречу ОБСЕ не нарушит санкций Евросоюза

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Санкции ЕС не помешают министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову прибыть на министерскую встречу ОБСЕ в Северной Македонии, заявил Петер Стано, пресс-секретарь главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

"Министр Лавров, конечно, является объектом санкций, но они всегда допускают исключения. И участие в многосторонних форумах (...) входит в эти исключения, что позволяет (...) соответствующему лицу пересечь европейские воздушное пространство, если лицо, являющееся объектом санкций, пересекает его с целью обсуждения, прежде всего, того, как решить проблемы, причинившие санкции", - сказал Стано.

Отвечая в понедельник на вопросы на брифинге в Брюсселе, он добавил, что "это именно то, что происходит в данном случае в связи с этим министерским совещанием".

"То есть государства-члены могут позволить самолету Российской Федерации пересечь их воздушное пространство. Если власти Северной Македонии разрешат господину Лаврову лично участвовать в министерской встрече, это не будет нарушением санкций", - резюмировал представитель Борреля.

Совещание государств ОБСЕ на уровне глав МИД состоится в Скопье 30 ноября - 1 декабря.