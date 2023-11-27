Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Парламент Грузии отказался рассматривать проект антироссийской резолюции

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Бюро грузинского парламента в понедельник отклонило оппозиционную инициативу о рассмотрении в высшем законодательном органе резолюции, направленной против России и ее граждан.

"Последствия (в случае принятия этой резолюции - ИФ) могут быть крайне тяжелыми для Грузии", - заявил на заседании Бюро в понедельник руководитель бюджетного офиса парламента Андриа Гвидиани.

Проект резолюции "Акт о защите Грузии" был инициирован депутатами от оппозиционной партии "Лело".

В документе предлагалось ввести визовые ограничения для граждан РФ, ограничить их доступ на рынок труда, запретить покупать землю и другую недвижимость в Грузии. Предлагалось также запретить въезд в Грузию автомобилей с российскими номерами, запретить российским компаниям участвовать в государственных тендерах, остановить вещание российских телеканалов и деятельность российских фондов в Грузии. Депутаты от оппозиции также требовали запретить авиасообщение с Россией.

Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава МИД Молдавии высказался за европейскую интеграцию без Приднестровья

Глава МИД Молдавии высказался за европейскую интеграцию без Приднестровья

Столтенберг отверг утверждение, что НАТО не поставляло Украине современное оружие

Военная операция на Украине

Столтенберг обещал, что конфликт на Украине не станет прямым противостоянием НАТО с РФ

Столтенберг обещал, что конфликт на Украине не станет прямым противостоянием НАТО с РФ

Мировые рынки акций в ноябре показывают лучший подъем за 3 года

Мировые рынки акций в ноябре показывают лучший подъем за 3 года

КНДР восстанавливает посты охраны в демилитаризованной зоне

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 ноября

Сенат США может проголосовать по вопросу о помощи Украине и Израилю 4 декабря

Сенат США может проголосовать по вопросу о помощи Украине и Израилю 4 декабря

Байден и Нетаньяху договорились продолжать работу по освобождению заложников в Газе

Байден и Нетаньяху договорились продолжать работу по освобождению заложников в Газе

Израиль за день освободил 39 палестинцев, в понедельник намерен отпустить еще 40

Израиль за день освободил 39 палестинцев, в понедельник намерен отпустить еще 40

ЗАЭС потеряла соединение с основной линией электропередач

ЗАЭС потеряла соединение с основной линией электропередач
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });