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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Путин отменил запрет на воздушные перевозки в Грузию

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на воздушные перевозки из России на территорию Грузии.

Новый указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, он отменяет действие указа №287 от 21 июня 2019 года "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий".

Также 10 мая стало известно, что еще один указ Путина отменил визовый режим для граждан Грузии.

Указ №287 вводил временный запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки, в том числе коммерческие, граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии. Он также рекомендовал туроператорам и турагентам на время действия запрета воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего соответствующие перевозки.

Кроме того, как сообщили на Смоленской площади, отменяется и рекомендация МИД России от 21 июня 2019 года российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию. "Вместе с тем при посещении этой страны следует учитывать аспекты безопасности, проявляя осмотрительность", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Запрет был введен после массовых беспорядков в Тбилиси, участники которых выдвигали политические требования. Первоначальным поводом для протестов стал приезд в Грузию делегации российских депутатов для участия в генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял место спикера, что и вызвало сначала протесты грузинских депутатов, а потом и массовые выступления в Тбилиси.

Владимир Путин Грузия
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