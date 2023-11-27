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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

В Болгарии и Румынии продолжают устранять последствия сильной непогоды

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Не менее 200 тыс. потребителей оказались отрезаны от энергоснабжения в Болгарии из-за сложных погодных условий, сообщает в понедельник Болгарское национальное радио. "Желтый" (повышенный) уровень погодной опасности объявлен из-за обильных снегопадов и ветров в ряде регионов на востоке Румынии.

По его данным, более половины пострадавших от обильных снегопадов с дождем приходится на северо-запад Болгарии, в частности на Софию и область, а также города Ловеч, Плевен, Монтана и Враца.

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На северо-востоке страны от энергоснабжения отрезаны около 450 населенных пунктов, многие из которых расположены далеко друг от друга, в некоторые из них доступ затруднен или крайне ограничен из-за снежных заносов.

Проблемы также наблюдаются и в юго-восточной части страны, отмечает радио.

В понедельник проблемы с энергоснабжением в Румынии испытывали примерно 150 тыс. потребителей. Сообщалось о проблемах на дорогах и перебоях в железнодорожном сообщении.

В частности, из-за неблагоприятных погодных условий было приостановлено движение поездов из Бухареста в Констанцу, сейчас в районе Констанцы погода улучшилась, что позволило возобновить железнодорожное сообщение.

Непогода - сильные ветра и снегопады - обрушилась на ряд районов Балкан в конце прошлой недели.

Румыния Болгария Бухарест Монтана София Плевен
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