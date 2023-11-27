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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Georgian Airways с 10 декабря откроет прямые рейсы между Тбилиси и Петербургом

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Georgian Airways ("Грузинские авиалинии") с 10 декабря запустит прямые рейсы между Тбилиси и Петербургом, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково").

Перелеты из "Пулково" в Тбилиси будут выполняться дважды в неделю – по средам и воскресеньям.

Улететь в Грузию из Петербурга можно также рейсами авиакомпании Red Wings, которая выполняет полеты в Тбилиси и Кутаиси, напоминает пресс-служба ВВСС.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 10 мая 2023 года отменил указ от 21 июня 2019 года о запрете на воздушные перевозки с территории РФ на территорию Грузии. Также был отменен запрет на продажу турпутевок.

Georgian Airways базируются в Тбилиси, является национальным перевозчиком Грузии. Флот авиакомпании состоит из среднемагистральных самолетов Boeing-737 и CRJ.

"Пулково" входит в число крупнейших аэропортов РФ. Пассажиропоток аэропорта в 2022 году составил 18,2 млн человек. Базовым перевозчиком является авиакомпания "Россия".

Петербург Тбилиси Georgian Airways
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