Georgian Airways запустила рейсы между Санкт-Петербургом и Тбилиси

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания Georgian Airways запустила рейсы между Санкт-Петербургом и Тбилиси, полеты будут выполняться два раза в неделю, сообщает пресс-служба аэропорта "Пулково".

"Georgian Airways приступила к выполнению полетов по маршруту Тбилиси - Санкт-Петербург - Тбилиси. Рейсы из Пулково в столицу Грузии будут выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям на воздушных судах Boeing 737", - говорится в сообщении в телеграм-канале аэропорта.

Вылет из Тбилиси запланирован в 00:40 по местному времени (23:40 по Москве), прибытие в Санкт-Петербург в 03:25. Вылет из Пулково в 04:55, прибытие в аэропорт Шота Руставели в 09:30 (08:30 по Москве).