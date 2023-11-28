Блинкен высказался за заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым поддержал стремление Баку к заключению мирного соглашения с Арменией, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь приветствовал приверженность президента Алиева заключению прочного и достойного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении.

Блинкен, как отметили в госдепе, в ходе беседы с Алиевым заявил о "прочных отношениях между двумя странами", а также "рассказал о возможностях укрепления сотрудничества, особенно вокруг мирного процесса, и важности взаимодействия на высоком уровне".

Также Блинкен провел беседу по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которой "стороны обсудили поддержку Соединенными Штатами усилий по достижению прочного и достойного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном", информирует госдеп.

Госсекретарь "подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Армении", сообщил об усилиях по расширению двустороннего сотрудничества с Арменией, отметив, что в Вашингтоне "работают над поддержкой ее видения процветающего и демократического будущего", говорится в сообщении госдепартамента.