В Ереване допустили заключение договора о мире с Баку в предстоящие 15 дней

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Соглашение о мире между Арменией и Азербайджаном можно будет подписать в течение предстоящих 15 дней при наличии политической воли Баку, заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

"При желании можно в предстоящие 15 дней подписать соглашение о мире, если власти Азербайджана действительно проявят политическую волю. По большому счету, по всем принципиальным вопросам достигнуто согласие, основываясь на международном праве и принципе равенства", - сказал Симонян журналистам во вторник.

Он отметил, что договоренности о встрече премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева пока нет.

"Армения не отказывалась от каких-либо встреч в последнее время. Договоренности о встречи (глав государств - ИФ) нет. Армения готова обсудить любое подобное предложение", - сказал Симонян.

Кроме того, он также заявил, что в повестке у Армении нет вопроса о самоопределении Нагорного Карабаха.

Об этом Симонян сказал, отвечая на вопрос журналистам, считает ли он карабахский вопрос и борьбу армян за самоопределение Карабаха закрытым.

"Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, включая Нагорный Карабах", - отметил Симонян.