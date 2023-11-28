Индексы США снизились в понедельник на 0,1-0,2%

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник, инвесторы оценивали новости компаний и данные рынка недвижимости США.

Продажи новых домов в стране в октябре снизились на 5,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 679 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в сентябре этого года было реализовано 719 тыс. домов, а не 759 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в октябре до 723 тыс. с ранее объявленного уровня, по данным Trading Economics.

Рынок ждет обнародования и других важных показателей американской экономики. Так, в среду станет известна вторая оценка динамики ВВП в третьем квартале, а в четверг - октябрьское значение индекса PCE Core - ключевого индикатора, который отслеживает Федеральная резервная система (ФРС) при оценке рисков инфляции.

Внимание инвесторов также направлено на выступления ряда представителей ФРС на этой неделе.

Акции производителя продуктов питания Kraft Heinz Co. подешевели на 0,1% по итогам торгов в понедельник, хотя его совет директоров одобрил buyback на $3 млрд.

Бумаги ритейлера спортивной одежды и обуви Foot Locker Inc. потеряли в цене 0,9%. Аналитики Citi ухудшили рекомендацию для них до "продавать" с "нейтральной", сохранив прогнозную цену на уровне $18 за акцию.

Капитализация GE HealthCare Technologies Inc. упала на 3,5% также на рейтинговых действиях аналитиков. Эксперты UBS ухудшили рекомендацию для акций работающей в сфере медицинских технологий компании до "продавать" с "нейтрального" уровня и понизили целевую цену до $66 с $86 за бумагу.

Цена акций поставщика аксессуаров и запчастей для ремонта автомобилей и других транспортных средств LKQ Corp. снизилась на 1,6% после новостей о намерении главного исполнительного директора и президента компании Доминика Зарконе сложить с себя полномочия 30 июня 2024 года. Преемником Зарконе станет президент североамериканского оптового сегмента Джастин Джуд. Тем не менее нынешний CEO, как ожидается, будет в числе кандидатов в совет директоров, выдвинутых на рассмотрение собрания акционеров в мае следующего года.

Рыночная стоимость iRobot Corp., специализирующейся на производстве роботов-пылесосов, рухнула на 17,2%. Европейская комиссия (ЕК) заявила, что поглощение компании за $1,4 млрд со стороны Amazon.com Inc. может повредить конкуренции, в том числе из-за недопуска сторонних производителей роботов-пылесосов на площадку онлайн-ритейлера. ЕК должна одобрить или заблокировать сделку до 14 февраля.

Акции самой Amazon подорожали на 0,7% после сообщения The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние оценки компании о том, что в 2023 году она нарастит число доставленных американским получателям посылок до порядка 5,9 млрд с 5,2 млрд годом ранее и тем самым обеспечит себе лидерство среди компаний сферы доставки по этому показателю. До Дня благодарения (23 ноября) Amazon уже доставила более 4,8 млрд посылок в США.

Капитализация платформы электронной торговли Shopify Inc., на которой представлены свыше 4 млн онлайн-магазинов, увеличилась на 4,9% на данных о сильных онлайн-продажах в "черную пятницу". Мировые продажи магазинов, зарегистрированных на Shopify, выросли в тот день на 22% в годовом выражении и составили $4,1 млрд. "Это была еще одна эпичная, рекордная "черная пятница" для клиентов Shopify", - сказал президент компании Харли Филькенштейн.

Котировки бумаг Crown Castle (бывшей Crown Castle International ), владеющей вышками беспроводной связи, повысились на 3,5%. По данным WSJ, инвесткомпания Elliott Investment Management нарастила долю в ней до более чем $2 млрд с $1 млрд в июле 2020 года и планирует обсудить с ней способы повышения стоимости ее акций. MarketWatch сообщает, что Elliott призвала эмитента в письме к серьезным изменениям, включая смену руководства.

Рыночная стоимость Affirm Holdings Inc., владеющей сервисом онлайн-покупок в рассрочку, подскочила на 12%. Adobe Analytics заявила, что ожидает рекордного использования таких сервисов в киберпонедельник. Общие продажи онлайн-ритейлеров в этот день прогнозируются на уровне $12-12,4 млрд.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,16% и достиг 35333,47 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,2% - до 4550,43 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,07% и составил 14241,02 пункта.