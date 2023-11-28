Рубль стабилен к доллару и юаню в условиях поиска новых стимулов к движению

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и юань не меняются на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль стабилен в условиях отсутствия заметных драйверов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,79 руб./$1 (-1,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 8,55 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,4 коп. - до 12,394 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль находится в ожидании новых стимулов к движению. Нефтяные котировки вернулись к небольшому росту, мировые рынки капитала слабо колеблются. Ранее заметную поддержку ему оказывала подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам ноября. Во вторник, 28 ноября, в единый день уплаты налогов, им предстоит перечислить в бюджет НДС, НДФЛ, НДПИ, акцизы и страховые взносы.

Инвесторы также оценивают сообщение ЦБ, распространенное накануне. Банк России с января 2024 года возобновит проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами фонда в 2023 году.

Ежедневный объем и направление проводимых на внутреннем валютном рынке операций в течение 2024 года будут определяться исходя из сальдо нескольких величин. ЦБ планирует в отдельном пресс-релизе в конце декабря 2023 года представить окончательный расчет итогового ежедневого нетто-объема операций на валютном рынке в январе 2024 года.

Банк России учтет информацию Минфина об использовании средств ФНБ в целях финансирования дефицита бюджета вне бюджетного правила и размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $80,22 за баррель, что на 0,33% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена январских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $75,09 за баррель, что на 0,32% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы снизились на 0,1-0,2% по итогам торгов в понедельник, инвесторы оценивали новости компаний и данные рынка недвижимости США. Рынок ждет обнародования и других важных показателей американской экономики. Так, в среду станет известна вторая оценка динамики ВВП в третьем квартале, а в четверг - октябрьское значение индекса PCE Core - ключевого индикатора, который отслеживает Федеральная резервная система (ФРС) при оценке рисков инфляции.

Внимание инвесторов также направлено на выступления ряда представителей ФРС на этой неделе.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник меняются разнонаправленно. Японский Nikkei 225 теряет 0,2%, китайский CSI300 растет на 0,02%, гонконгский Hang Seng снижается 0,6%, южнокорейский Kospi прибавляет 0,65%, австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 0,41%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,01%.