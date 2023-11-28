Крупнейший на планете айсберг вынесло в чистую воду Южного океана

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Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире айсберг А23а в результате дрейфа вынесло в чистую воду в Южном океане, сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) во вторник.

Как ожидают ученые, судьба айсберга решится в ближайшее время.

"По мнению специалистов Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ, в ближайший месяц он войдет в море Скоша, где вскоре прекратит свое существование, или останется в системе круговорота Уэдделла и будет дрейфовать еще несколько лет", - говорится в сообщении.

На текущий момент площадь айсберга составляет около 4170 кв. км, что вдвое больше площади Петербурга.

Уточняется, что один из самых гигантских айсбергов откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнер в 1986 году, затем более 30 лет находился на мели в центральной части моря Уэдделла.

Весной 2023 года он начал активный дрейф в сторону кромки льда. За антарктическую зиму, двигаясь вдоль берегов Антарктического полуострова, он преодолел свыше 2 тыс. км, не потерпев существенных потерь в площади.