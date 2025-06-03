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Крупнейший в мире айсберг возобновил дрейф в Южном океане

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире айсберг А23а сошел с мели и продолжил дрейф в водах Южного океана, сообщает во вторник пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

За первые дни июня ледяная глыба под воздействием океанических течений сместилась на 60 км в восточном направлении и сейчас находится в 74 км от необитаемого острова Анненкова.

"В течение трех месяцев, пока айсберг находился на мели, его площадь сократилась на 7% и составляет на данный момент 2730 кв. км, что сравнимо с площадью Москвы. От первоначального размера А23а потерял уже 35% площади", - отметила главный специалист ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полина Солощук, слова которой приводит пресс-служба.

Солищук отметила, что дальнейшая судьба айсберга-гиганта будет зависеть от ветра и течений в этой части океана. Откалывающиеся куски будут продолжать разрушаться океанским теплом и течениями.

"Заметного воздействия на уровень океана айсберг не окажет, так как его таяние происходит не одномоментно, а в течение длительного времени", - уточнила специалист.

В ААНИИ напомнили, что А23а откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в 1986 году. На момент образования площадь айсберга составляла около 4,2 тыс. кв. м. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла, а затем начал движение вдоль береговой линии Антарктиды. К середине ноября 2023 года глыбу вынесло на чистую воду.

После этого айсберг дрейфовал в северном направлении и к середине января этого года приблизился к острову Южная Георгия, где в начале марта сел на мель в 80 км от острова. Это местоположение он сохранял до конца мая.

Южный океан
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