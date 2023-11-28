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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Российские военные заняли более выгодные рубежи в районе Артемовска

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные заняли более выгодные рубежи и позиции в районе Артемовска на донецком направлении, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге во вторник.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии заняли более выгодные рубежи и позиции в районе города Артемовск Донецкой народной республики. Кроме того, успешно отражены три атаки и нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Клещеевка и Георгиевка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

По его данным, "всего на данном направлении противник потерял до 135 военнослужащих, а также три пикапа".

"На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 30 военнослужащих, а также гаубица Д-20", - сообщил Конашенков.

На краснолиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Торское и Григоровка (ДНР). Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и два пикапа, сказал он.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и Урожайное Донецкой народной республики. Потери противника составили до 75 военнослужащих и два автомобиля", - сообщил Конашенков.

На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы противника в районе населенного пункта Новопокровка Запорожской области. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, а также два бронетранспортера М113 производства США", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

"На херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, пять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказал он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 ноября 2023 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Артемовск Минобороны
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