Китайская Meituan в III квартале увеличила выручку на 22%, выше прогноза

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Китайская интернет-компания Meituan в третьем квартале увеличила выручку на 22,1% до 76,47 млрд юаней ($10,7 млрд) по сравнению с 62,62 млрд юаней за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности.

Аналитики в среднем прогнозировали выручку компании на уровне 75,6 млрд юаней, по данным LSEG.

Чистая прибыль Meituan в июле-сентябре составила 3,59 млрд юаней против 1,22 млрд юаней годом ранее.

Выручка ключевого сегмента бизнеса, включающего доставку еды и других товаров, повысилась на 24,5% до 57,69 млрд юаней. Операционная прибыль выросла на 8,3% и составила 10,1 млрд юаней.

По данным ChinaIRN, Meituan является крупнейшей компанией в сфере доставки в КНР и занимает 69%-ную долю на рынке, стоимость которого оценивается в 1 трлн юаней.

Котировки акций Meituan снизились на 5,2% по итогам торгов в Гонконге во вторник. С начала текущего года рыночная стоимость компании упала на 41%, в то время как фондовый индекс Hang Seng опустился на 12,3%.

Meituan является одним из ключевых игроков сферы интернет-услуг Китая. Ее приложение для смартфонов обеспечивает пользователям доступ к широкому кругу сервисов – от заказа продуктов питания, такси, услуг массажа и маникюра до бронирования туров.