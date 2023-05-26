Китайская Meituan завершила I квартал с чистой прибылью, выручка превзошла прогноз

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Китайская интернет-компания Meituan завершила первый квартал с чистой прибылью, при этом выручка оказался лучше прогноза.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила 3,36 млрд юаней ($486 млн) по сравнению с чистым убытком в 5,7 млрд юаней за аналогичный период предыдущего года.

Выручка увеличилась на 26,7% и достигла 58,62 млрд юаней против 46,27 млрд юаней годом ранее. Опрошенные Refinitiv аналитики в среднем оценивали ее на уровне 56,48 млрд юаней.

Выручка ключевого сегмента бизнеса, включающего доставку еды и других товаров, повысилась на 25,5% - до 42,9 млрд юаней. Операционная прибыль подскочила вдвое и составила 9,4 млрд юаней.

Meituan в этом году планирует увеличить число сотрудников примерно на 10 тыс. На конец 2022 года штат компании насчитывал свыше 91,9 тыс. человек.

Котировки акций Meituan снизились на 3,4% по итогам торгов в Гонконге в пятницу. С начала текущего года рыночная стоимость компании упала почти на 28%, в то время как фондовый индекс Hang Seng опустился всего на 5,2%.

Meituan является одним из ключевых игроков сферы интернет-услуг Китая. Ее приложение для смартфонов обеспечивает пользователям доступ к широкому кругу сервисов - от заказа продуктов питания, такси, услуг массажа и маникюра до бронирования туров.