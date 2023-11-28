В ЮАР при обрушении подъемника на платиновой шахте погибли 11 человек

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В ЮАР на платиновой шахте компании Impala Platinum Holdings (Implats) сорвался подъемник с людьми и упал с высоты 200 метров, погибли 11 человек и еще 75 получили травмы. Об этом сообщает АР со ссылкой на пресс-релиз Implats.

Пострадавших госпитализировали. У некоторых из них сложные переломы, сказал пресс-секретарь компании Йохан Терон.

Авария произошла вечером 27 ноября с рабочими, которые завершили смену и поднимались на поверхность. В подъемнике было 86 человек. Причина обрушения устанавливается. Терон назвал аварию "в высшей степени необычной" и заверил, что такие подъемники, как и упавший, используются во всем мире без проблем.

СЕО Implats Нико Мюллер назвал понедельник самым мрачным днем в истории компании.

Работы на руднике, который находится в городе Рюстенбург, были остановлены. Как сообщает MarketWatch, производство здесь составляет 1,18-1,28 млн унций металлов платиновой группы в год из общего объема добычи компании в 3,25 млн унций.

В 2022 году на южноафриканских рудниках в авариях погибли 49 человек, в 2021 году - 74, в 2000 году - почти 300, напоминает АР со ссылкой на данные правительства ЮАР. Impala Platinum сообщала о пяти погибших за финансовый год, который завершился 30 июня.