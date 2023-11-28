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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

ЕС выделил на обучение украинской армии еще около 200 млн евро

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Совет ЕС принял во вторник решение предоставить дополнительное финансирование в 194 млн евро для обучения украинских военнослужащих в рамках миссии военной помощи Евросоюза Украине (EUMAM Ukraine).

"Такая помощь будет предоставляться через Европейский фонд мира (EPF) в форме необходимого летального и нелетального оснащения и материалов, а также услуг для поддержки учебной деятельности", - говорится в коммюнике совета, опубликованном в Брюсселе.

"Финансовая сумма увеличена на 194 млн евро и составит 255 млн евро", - сообщается в документе.

В нем объясняется, что целью этого решения является "продолжение поддержки EUMAM в наращивании потенциала вооруженных сил Украины, исходя из ее потребностей и принимая во внимание растущий объем и сложность учебной программы".

В Совете ЕС также напомнили, что с момента запуска миссии EUMAM прошли обучение более 34 тыс. украинских солдат.

ЕС Евросоюз Украина
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