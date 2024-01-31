Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

До конца лета до 60 тысяч украинских военных пройдут подготовку в странах ЕС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Министры обороны стран Евросоюза на неформальной встрече в Брюсселе договорились подготовить дополнительно 20 тысяч военнослужащих для украинской армии, сообщил на пресс-конференции глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы почти завершили миссию по обучению почти 40 тысяч солдат для украинской армии. Теперь мы договорились добавить к этому числу еще 20 тысяч солдат, там образом всего подготовку пройдут 60 тысяч солдат, - сказал он - Это число будет достигнуто к концу лета".

Совет ЕС в конце ноября решил предоставить дополнительное финансирование в 194 млн евро для обучения украинских военнослужащих в рамках миссии военной помощи Евросоюза Украине (EUMAM Ukraine).

"Такая помощь будет предоставляться через Европейский фонд мира (EPF) в форме необходимого летального и нелетального оснащения и материалов, а также услуг для поддержки учебной деятельности, - говорилось в коммюнике совета. - Финансовая сумма увеличена на 194 млн евро и составит 255 млн евро", - отмечалось в документе.

Целью этого решения было названо "продолжение поддержки EUMAM в наращивании потенциала вооруженных сил Украины, исходя из ее потребностей и принимая во внимание растущий объем и сложность учебной программы".

Хроника 24 февраля 2022 года – 31 января 2024 годаВоенная операция на Украине
Евросоюз Жозеп Боррель Украина EUMAM Ukraine
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Швейцария вводит в действие еще ряд положений 12-го пакета санкций ЕС против РФ

Суд аннулировал вознаграждение Маска на рекордные $55,8 млрд от Tesla

Суд аннулировал вознаграждение Маска на рекордные $55,8 млрд от Tesla

ЕК предложила продлить временный беспошлинный режим для импорта из Молдавии и Украины

ЕК предложила продлить временный беспошлинный режим для импорта из Молдавии и Украины

ЕК начала проверки на шинных предприятиях из-за предполагаемого ценового сговора

Что случилось этой ночью: среда, 31 января

Уолл-стрит не показала единой динамики во вторник

Уолл-стрит не показала единой динамики во вторник

Американский истребитель F-16 разбился в Южной Корее

Американский истребитель F-16 разбился в Южной Корее
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });