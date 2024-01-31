До конца лета до 60 тысяч украинских военных пройдут подготовку в странах ЕС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Министры обороны стран Евросоюза на неформальной встрече в Брюсселе договорились подготовить дополнительно 20 тысяч военнослужащих для украинской армии, сообщил на пресс-конференции глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы почти завершили миссию по обучению почти 40 тысяч солдат для украинской армии. Теперь мы договорились добавить к этому числу еще 20 тысяч солдат, там образом всего подготовку пройдут 60 тысяч солдат, - сказал он - Это число будет достигнуто к концу лета".

Совет ЕС в конце ноября решил предоставить дополнительное финансирование в 194 млн евро для обучения украинских военнослужащих в рамках миссии военной помощи Евросоюза Украине (EUMAM Ukraine).

"Такая помощь будет предоставляться через Европейский фонд мира (EPF) в форме необходимого летального и нелетального оснащения и материалов, а также услуг для поддержки учебной деятельности, - говорилось в коммюнике совета. - Финансовая сумма увеличена на 194 млн евро и составит 255 млн евро", - отмечалось в документе.

Целью этого решения было названо "продолжение поддержки EUMAM в наращивании потенциала вооруженных сил Украины, исходя из ее потребностей и принимая во внимание растущий объем и сложность учебной программы".