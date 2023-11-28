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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Объединенный экспедиционный корпус направит корабли в Балтийское и Северное моря

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Объединенный экспедиционный корпус (Joint Expeditionary Force) направит в начале декабря корабли в Балтийское и Северное моря, а также в Датские проливы для защиты подводной инфраструктуры и усиления сдерживания в Северной Европе, сообщило министерство обороны Эстонии.

Решение принято во вторник министрами обороны шести стран, представленных в экспедиционном корпусе: Великобритании, Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции, Эстонии.

"Сегодняшним решением впервые был активирован потенциал кризисного реагирования Объединенного экспедиционного корпуса. Это убедительно доказывает готовность сил внести вклад в обеспечение безопасности Северной Европы. Флот Эстонии убедительно сыграет свою роль в успешном выполнении этой задачи", - заявила вице-канцлер министерства обороны Эстонии по вопросам обороны Сюзан Лиллевяли.

Согласно сообщению пресс-службы Минобороны, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Швеция и Великобритания для обеспечения безопасности в регионе Балтийского моря "используют различные силы и средства, включая патрульные корабли, фрегаты, морские патрульные самолеты, вертолеты, минные тральщики".

Британский фрегат HMS Richmond возглавит силовую защиту, поддержанную эстонскими и финскими кораблями. ВМС Эстонии направит два патрульных корабля.

В задачу Объединенного экспедиционного корпуса входит поддержка своих государств-членов и усилий НАТО. Главными направлениями деятельности являются регион Балтийского моря, Крайний Север и североатлантический регион.

Объединенные экспедиционные силы являются коалицией во главе с Великобританией, в которую также входят Эстония, Нидерланды, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия.

Эстония Балтийское море Северное море
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