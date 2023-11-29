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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Что случилось этой ночью: среда, 29 ноября

Возможное продление перемирия между Израилем и ХАМАС, планы ОЭК отправить корабли в Балтийское море, резкий рост поставок из Армении в РФ продукции с вредителями

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Перемирие между ХАМАС и Израилем могут продлить еще на два дня. Палестинское движение предоставило список с именами похищенных израильтян, которых оно планирует освободить в среду.

- Объединенный экспедиционный корпус направит корабли в Балтийское и Северное моря. Британский фрегат HMS Richmond возглавит силовую защиту, поддержанную эстонскими и финскими кораблями.

- Россельхознадзор отметил резкий рост поставок из Армении продукции с вредителями. В этом году такие товары обнаруживались в 72 случаях, при этом только с 24 по 26 ноября было выявлено 36 подобных поставок.

- К началу декабря в Москве ожидается высота снега в четыре раза больше обычных значений. По прогнозам синоптиков, к первым дням зимы снежный покров достигнет 25-30 см.

- Голикова сообщила о снижении смертности в России. Этот показатель вышел на значения 2019 года и по итогам девяти месяцев 2023 года составил 11,9 на тысячу человек населения, заявила вице-премьер.

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