США, Австралия и Великобритания обсудят реализацию сотрудничества в рамках AUKUS

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин 1 декабря на встрече с коллегами из Австралии Ричардом Марлзом и Великобритании Грантом Шэппсом обсудит вопросы реализации сотрудничества в рамках трехстороннего партнерства в области безопасности (AUKUS), сообщил Пентагон.

"Министры рассмотрят прогресс, достигнутый в реализации оптимального пути обеспечения Австралии ядерными подводными лодками с обычным вооружением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они также обсудят текущие и будущие усилия по разработке и внедрению передовых возможностей и содействию более глубокому сотрудничеству между инновационными экосистемами трех стран и оборонно-промышленными базами.

Встреча должна пройти в Подразделении оборонных инноваций на аэродроме Moffett Field в Калифорнии.

В сентябре 2021 года Австралия, Великобритания и США объявили о создании AUKUS. Первой крупной инициативой в рамках партнерства стало трехстороннее решение о модернизации вооруженных сил Австралии. США, в частности, обязались передать ей технологии создания атомных подводных лодок.