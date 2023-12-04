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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

В боеготовом состоянии находятся только 58% кораблей британского флота

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Сейчас в боеготовом состоянии находятся примерно 58% боевых кораблей британского Королевского флота, они могут выйти в море для проведения операций или находятся в походах, сообщает UK Defence Journal.

Остальные либо проходят длительный ремонт, либо необходимое техническое обслуживание на базах.

По информации издания, Королевский ВМФ насчитает в своем составе 45 основных боевых кораблей и подлодок, в том числе 2 авианосца, 6 эсминцев, 11 фрегатов, 2 десантных корабля, 8 сторожевых кораблей, 8 минных тральщиков, 4 стратегические атомные подводные лодки с баллистическими ракетами и 6 ударных атомных подлодок.

Из стратегических подлодок на данный момент нести боевое дежурство могут две, среди ударных субмарин выполнять задачи способны тоже только две.

Королевский ВМФ Великобритания
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