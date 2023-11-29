Британский банк Barclays уволит 900 сотрудников в преддверии Рождества

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Британский банк Barclays Plc намерен сократить 900 рабочих мест в Великобритании на фоне усилий по уменьшению расходов, говорится в заявлении профсоюза Unite.

Профсоюз назвал "позорным" решение банка уволить сотрудников в преддверии Рождества.

Сокращение штата затронет несколько подразделений, включая юридический отдел и отдел комплаенса, а также ИТ и управление рисками.

Представители Barclays не подтвердили детали запланированных увольнений, но отметили, что принимают меры "по упрощению бизнес-структуры", сообщает "Би-би-си".

На конец прошлого года в банке работали около 22,3 тыс. человек.

Акции Barclays дешевеют на 1,1% в начале торгов в среду. С начала года капитализация банка сократилась на 12,5% до 21,1 млрд фунтов ($26,8 млрд), тогда как британский фондовый индекс FTSE 100 за этот период потерял 0,3%.