Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:44

Citigroup за два года уволит 20 тыс. человек

Citigroup за два года уволит 20 тыс. человек
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Американский банк Citigroup Inc. планирует в предстоящие два года уволить 20 тыс. человек, пишет The Telegraph со ссылкой на главного финансового директора Citi Марка Мейсона.

За четвертый квартал 2023 года штат банка сократился на 1 тыс. человек, до 239 тыс., согласно его отчетности. При этом около 40 тыс. сотрудников работают в Мексике и в ближайшие годы перестанут входить в его штат в связи с предстоящим выделением этих операций. Данное сокращение не включает 20 тыс. сотрудников, упомянутых выше.

В миреCitigroup уволит сотни сотрудниковЧитать подробнее

Таким образом, в среднесрочной перспективе численность персонала Citi уменьшится до порядка 180 тыс. человек.

Сокращения станут частью усилий, направленных на снижение бюрократичности, увеличение прибылей и повышение котировок акций банка. По словам Мейсона, увольнения не помешают наращивать выручку, хотя будут морально тяжелыми.

В этом году Citi рассчитывает зафиксировать расходы на выплату выходных пособий и реорганизацию бизнеса в размере до $1 млрд.

В четвертом квартале 2023 года банк получил чистый убыток в размере $1,84 млрд, говорится в опубликованном в пятницу пресс-релизе. Financial Times называет прошедший квартал худшим для кредитной организации за 15 лет.

Акции Citi дорожают на 0,7% на торгах в пятницу.

Citigroup Citi
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Количество действующих в РФ компаний в 2023 году выросло впервые с 2015 г.

Нижегородский НПЗ "ЛУКОЙЛа" остановил одну технологическую установку из-за инцидента

Apple в кассации хочет добиться отмены решения ФАС о штрафе в 1,2 млрд руб.

Apple в кассации хочет добиться отмены решения ФАС о штрафе в 1,2 млрд руб.

Курс доллара опустился ниже 88 рублей впервые с 23 ноября

Бывший завод Volkswagen в Калуге должны перезапустить в I полугодии

Бывший завод Volkswagen в Калуге должны перезапустить в I полугодии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });