Глава МИД Греции продолжит переговоры с Британией о возвращении скульптур Парфенона

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Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД Греции Йоргос Герапетритис заявил, что его правительство продолжит переговоры с Великобританией для решения судьбы скульптур Парфенона, вывезенных с Акрополя в 1802 году лордом Элгином, британским послом в Османской империи.

Это заявление министр сделал по прибытии на встречу глав МИД стран НАТО в Брюсселе, его запись опубликовала Independent.

Герапетритис напомнил, что из-за спора о праве на эти культурные ценности британский премьер-министр Риши Сунак внезапно отменил встречу с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом, который к тому моменту уже прибыл в Лондон. В связи с этим правительство Греции заявило, что будет добиваться возвращения этих скульптур.

"Возвращение скульптур Парфенона - это требование, основанное не только на истории, не только на справедливости, но и на всеобще признанных принципах сохранения культурных ценностей", - заявил глава МИД Греции. По его словам, его правительство продолжит переговоры с британской стороной, чтобы в результате многолетняя проблема разрешилась.

По сведениям источников The Guardian, Сунак отменил встречу с Мицотакисом после того, как греческий премьер призвал вернуть скульптуры Афинам в интервью ВВС 26 ноября.

Лорд Элгин получил разрешение вывезти некоторое количество скульптур с Акрополя у правительства Османской империи и коменданта Афин. В 1802 году он переправил в Англию 12 скульптур, плиты с орнаментами и ряд других фрагментов с фронтонов Парфенона. Фактически в Лондоне оказалась почти половина всех мраморных украшений древнегреческого храма. Сейчас они находятся в Британском музее.

В 1963 году в Великобритании был принят закон о запрете Британскому музею расставаться с экспонатами своего собрания. Греция добивается возвращения ценностей, вывезенных Элгином.