Москва готова помочь Африке добиваться возвращения вывезенных колонизаторами артефактов

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Российская сторона планирует принять деятельное участие в организуемой Ганой "на полях" ГА ООН встрече высокого уровня, посвященной возвращению африканского культурного наследия на континент, заявил "Интерфаксу" директор департамента международных организаций (ДМО) МИД России Кирилл Логвинов.

"Намерены принять деятельное участие в организуемом Ганой мероприятии. Одновременно считаем, что конкретные инициативы в деле возвращения незаконно вывезенных из африканских государств в метрополии объектов культурного достояния должны исходить, прежде всего, с самого континента. Мы же, в свою очередь, будем готовы оказать необходимое содействие в их продвижении на международной арене, включая "площадку" Всемирной организации", - сказал он.

Он отметил, что в Москве считают это "моральным долгом России как продолжательницы СССР, который стоял у истоков процесса деколонизации": "Тема борьбы с неоколониализмом и восстановления исторической справедливости особо чувствительна как для российских политических движений, так и рядовых граждан нашей страны в нынешних условиях, когда ряд известных стран пытается переписать историю, снять с себя историческую ответственность и очернить нашу страну".

По различным экспертным оценкам, нанесенный странам Африки ущерб в период колониализма доходит до $700 трлн. По справочным данным МИДа, более полумиллиона самых ценных артефактов (примерно 80-90% произведений африканского искусства) было похищено и вывезено за пределы континента. Так, во Франции находятся предметы исторического и культурного наследия 30 африканских государств, в том числе, экспонаты, незаконно вывезенные не только из французских колоний, но и из стран, не бывших таковыми, - Эфиопии, Ганы, Нигерии и нынешней Демократической Республики Конго.

В МИД ранее поясняли, что международные документы в этой области не гарантируют право африканцев на возврат культурных артефактов. Декларация ООН 2007 года о правах коренных народов и резолюция ГА ООН 73/130, принятая в 2018 году, о возвращении или реституции культурных ценностей странам происхождения, призывая возвращать владельцам незаконно изъятые "культурные, интеллектуальные, религиозные и духовные ценности", имеют рекомендательный, а не обязательный характер.