Основатель Alibaba Джек Ма призвал к реформам и изменениям в компании

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Основатель Alibaba Group Holding Джек Ма призвал к "изменениям и реформам" в компании, пишет газета Financial Times.

"Я твердо верю, что Alibaba будет меняться и реформироваться, - написал Ма в посте на внутреннем форуме компании. - Я уверен, что сотрудники Alibaba всегда наблюдают и слушают".

Ма таким образом ответил на пост одного из сотрудников компании об "ошеломляющих" результатах конкурирующей PDD Holdings за третий квартал.

PDD, являющаяся оператором платформ электронной коммерции Pinduoduo и Temu, увеличила выручку в минувшем квартале почти вдвое - до $9,4 млрд. ADR компании подорожали на 18% по итогам торгов в Нью-Йорке во вторник. Капитализация PDD уже составляет $183 млрд, и компания догоняет по этому показателю Alibaba ($195 млрд), отмечает FT.

Ранее в ноябре стало известно, что Alibaba пересмотрела план реструктуризации бизнеса, в соответствии с которым планировалось разделение операций на шесть сегментов. Главный исполнительный директор Alibaba Эдди У отказался от выделения в самостоятельную компанию "облачного" бизнеса, а также отложил листинг подразделения в сфере торговли продуктами, отметив неподходящие рыночные условия.

Многие сотрудники Alibaba говорят о том, что PDD скоро обойдет их компанию, сообщил FT источник в компании. По его словам, отказ от плана реструктуризации привел в замешательство сотрудников Alibaba.

Ма поздравил PDD с достигнутыми за последние несколько лет результатами, добавив, что лишь компании, которые реформируются с прицелом на будущее, заслуживают уважения.

Ма покинул пост CEO Alibaba в 2013 году и ушел с должности главы совета директоров компании в 2019 году.

ADR Alibaba теряют в цене 2,7% на предварительных торгах в среду. С начала текущего года их стоимость снизилась почти на 13%.