Глава МИД Армении заявил о возможности прогресса в переговорах с Азербайджаном

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о возможности достижения прогресса в согласовании проекта соглашения о мире с Азербайджаном.

"Мирзоян заявил, что (...) Армения передала Азербайджану предложения по проекту соглашения о мире в соответствии с известными принципами, и в случае четкой приверженности Азербайджана этим принципам можно будет согласовать проект и добиться существенного прогресса в этом направлении", - сообщили в пресс-службе МИД Армении.

Мирзоян и Блинкен также обсудили армяно-американскую повестку, сотрудничество на двусторонних и многосторонних площадках и перспективы его расширения.

Встреча состоялась в Скопье, столица Македонии, где проходит министерская встреча ОБСЕ.